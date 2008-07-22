Уволенный секретарь горсовета Чернигова увидел объединение ПР и БЮТ

Депутаты Черниговского городского совета сегодня на очередной сессии досрочно прекратили полномочия секретаря горсовета Виталия ГОЛЬЦА.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе тайного голосования за прекращение полномочий проголосовали 29 депутатов, против - 17. Для тайного голосования депутаты специально создали счетную группу, в состав которой вошли 9 депутатов – представителей всех политических сил, представленных в горсовете, и беспартийных.

До этого во время обсуждения вопроса депутаты заявляли, что поведение секретаря горсовета уже рассматривали на заседании постоянной комиссии по вопросам регламента и законности, однако "моральный климат во время проведения сессий не изменился". За снятие В.ГОЛЬЦА с должности секретаря высказывались депутаты от КПУ, ПСПУ, часть представителей Партии регионов, а также БЮТ.

В защиту В.ГОЛЬЦА выступили отдельные депутаты от Партии регионов и СПУ. В частности, они заявляли, что весомых оснований для увольнения нет, а рассмотрение вопроса является заказным. "Депутаты здесь, а дирижеры – в другом месте", - сказал депутат-социалист Николай СКОК.

Городской председатель Александр СОКОЛОВ призвал к конструктивному сотрудничеству и отметил, что плохо объединяться против кого-то, лучше объединяться "за". Городской председатель также предостерег депутатов от ситуации, когда очень сложно будет избрать нового секретаря горсовета. "Я не вижу ни одной кандидатуры, которая бы смогла набрать 26 голосов", - сказал А.СОКОЛОВ.

В.ГОЛЕЦ в своем выступлении извинился перед депутатами и пообещал, что критические замечания учтет в дальнейшем. "Выше своих интересов я ставил и ставлю интересы города", - отметил он.

После голосования В.ГОЛЕЦ поблагодарил депутатов за совместную работу и обязался в дальнейшем добросовестно работать вместе с ними. От комментариев журналистам он воздержался, однако заметил, что состоялось “объединение Партии регионов и БЮТ” в этом вопросе, и он уже знает четырех претендентов на должность секретаря городского совета - это представители БЮТ, СПУ и Партии регионов.

За несколько недель до сессии в интервью одному из местных изданий В.ГОЛЕЦ заявил, что есть люди, заинтересованные в его снятии с должности секретаря, а также рассказал о конфликте с социалистом Николаем РУДЬКОВСКИМ, “который его на эту должность и привел”.

В соответствии с законом о местном самоуправлении, кандидатуру на должность секретаря городского совета предлагает городской председатель, а утверждают депутаты городского совета.