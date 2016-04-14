Соболев: Состав правительства назначили с нарушениями Конституции
Кадровые вопросы по составу правительства решались неконституционным способом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Сергей Соболев(“Батькивщина”).
Он напомнил, что согласно Конституции, представление на назначение министра обороны и министра иностранных дел Украины в ВР вносит президент Украины. Он добавил, что так и было сделано президентом, но парламент голосовал не за президентские проекты решений, а за депутатские, что является нарушением Конституции Украины.
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Он напомнил, что также с нарушением Конституции Украины было принято постановление о назначении Владимира Гройсмана премьер-министром Украины, поскольку голосовался не президентский проект постановления, а проект постановления, внесенный народными депутатами Украины Юрием Луценко и Максимом Бурбаком.
Он отметил, что если таким образом с нарушением Конституции создается правительство, то так оно и завершит свою работу через несколько месяцев.