Соболев: Состав правительства назначили с нарушениями Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Сергей Соболев(“Батькивщина”).

Он напомнил, что согласно Конституции, представление на назначение министра обороны и министра иностранных дел Украины в ВР вносит президент Украины. Он добавил, что так и было сделано президентом, но парламент голосовал не за президентские проекты решений, а за депутатские, что является нарушением Конституции Украины.

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Он напомнил, что также с нарушением Конституции Украины было принято постановление о назначении Владимира Гройсмана премьер-министром Украины, поскольку голосовался не президентский проект постановления, а проект постановления, внесенный народными депутатами Украины Юрием Луценко и Максимом Бурбаком.

Он отметил, что если таким образом с нарушением Конституции создается правительство, то так оно и завершит свою работу через несколько месяцев.