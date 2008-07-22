Ющенко обеспечил "пунктуальное присутствие" в ГПУ (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, сегодня,Президент Украины пришел в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу о своем отравлении.

Журналистам В.Ющенко сказал, что своим присутствием в Генеральной прокуратуре хочет показать, что он чрезвычайно заинтересован в том, чтобы расследование по этому делу как можно скорее завершилось.

«Я убежден, что по тем материалам, которыми владеет Генеральная прокуратура, вы получите очень много новых, странных для граждан Украины (обстоятельств – УНИАН), и будут вещи очень неприятные относительно определенных людей, которые отстаивали, как казалось, или должны были отстаивать национальные интересы Украины», - сказал Президент.

Комментируя по просьбе журналистов информацию, что экс-заместитель председателя СБУ Владимир САЦЮК получил гражданство России, В.Ющенко ответил: «Они все будут гражданами России».

Справка УНИАН. В.Ющенко 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в Президенты Украины, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя главы СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус". Врачи этого медучреждения заявили, что В.Ющенко был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Фото Михаила Маркива и Александра Синицы / УНІАН