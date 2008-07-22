Ющенко: в деле об отравлении "много новых и странных" обстоятельств

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что в деле о его отравлении будет "много новых и странных" обстоятельств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам возле Генеральной прокуратуры, куда пришел давать показания по делу о своем отравлении.

В.ЮЩЕНКО сказал, что своим присутствием в Генеральной прокуратуре хочет показать, что он чрезвычайно заинтересован в том, чтобы расследование по этому делу как можно скорее завершилось.

«Я знаю, что в последнее время прокуратура по этому делу работает очень активно и не 10, не 20 часов в день. Я думаю, что мы будем свидетелями логичного завершения дела», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что как пострадавший готов предоставить любые данные, которые будут нужны Генпрокуратуре.

В.ЮЩЕНКО отметил, что знает определенную информацию о ходе расследования дела, но не хотел бы ее сегодня афишировать, чтобы не навредить следствию.

Отвечая на вопрос, почему три года его не вызывали для дачи показаний, можно ли это расценивать как саботаж Генпрокуратуры, В.ЮЩЕНКО напомнил, что первые показания у него как у пострадавшего были взяты еще в 2005 году.

«Я думаю, что этот вопрос стоит адресовать самой прокуратуре. Я одно хочу сказать, что все моменты, когда мое присутствие было необходимо... я со своей стороны обеспечиваю свое пунктуальное присутствие», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что в 2005 году была допрошена не одна сотня человек по делу о его отравлении, «и не два, и не три, и не четыре». «Я не хочу опять говорить о деталях, это, возможно, та часть работы, которая не является показательной, но формирует стратегию и тактику работы. Я одно могу сказать, что та работа, которая ведется сейчас, она ведется, по моему мнению, очень профессионально, очень активно», - сказал Президент, отметив, что если бы с этого начинала работать Генпрокуратура три с половиной года назад, то следствие было бы намного ближе к результату.

В то же время В.ЮЩЕНКО отказался прогнозировать, когда следствие может быть завершено, в очередной раз повторив, что он заинтересован, чтобы это было сделано как можно скорее. «Все, что в моих силах как пострадавшего, я сделаю», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Комментируя по просьбе журналистов информацию, что экс-заместитель председателя СБУ Владимир САЦЮК получил гражданство России, В.ЮЩЕНКО ответил: «Они все будут гражданами России». При этом он добавил, что нужно дождаться завершения следствия, и «я убежден, что по тем материалам, которыми владеет Генеральная прокуратура, вы получите очень много новых, странных для граждан Украины (обстоятельств – УНИАН), и будут вещи очень неприятные, касающиеся определенных людей, которые отстаивали, как казалось, или должны отстаивать национальные интересы Украины».

Справка УНИАН. В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в Президенты Украины, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус". Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.