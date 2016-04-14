Суд избрал меру пресечения для Касько в виде личного обязательства

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил следственный судья Олег Белоцерковец.

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"В удовлетворении ходатайства прокурора отдела процессуального руководства отдела государственного обвинения Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде департамента по расследованию и надзору по уголовным производствам в сферах государственной службы и Генеральной прокуратуры Украины Макарова о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Касько отказать", - подчеркнул судья Белоцерковец.

При этом судья отметил: "применить к подозреваемому Касько Виталию Викторовичу меру пресечения в виде личного обязательства".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, Генеральная прокуратура просила Печерский райсуд избрать арест мерой пресечения Касько с определением залога в сумме 1 миллион 800 тысяч гривень.

Накануне, 13 апреля, Касько заявил, что Генпрокуратура допрашивает его с нарушением закона без вручения подозрения и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее прокурор ГПУ Владислав Куценко заверял, что сообщение о подозрении Касько вручили в соответствии с законом, с соблюдением всех необходимых процедур.

10 апреля Касько было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.

По данным Генпрокуратуры, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, путем обмана завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем причинил ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.