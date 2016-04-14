Литва осудила нарушение прав крымских татар в оккупированном Крыму

В документе отмечается, что жители Крыма, отказавшиеся после аннексии Россией полуострова принять гражданство РФ, подвергаются дискриминации в различных сферах, передает Анадолу.

"Мы решительно осуждаем введение Россией запрета на деятельность Национального меджлиса крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

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В резолюции также содержится призыв к международному сообществу проявить более активную позицию в вопросе обеспечения территориальной целостности Украины.

Ранее в правозащитной организации Amnesty International заявили, что запрет деятельности Меджлиса является наступлением на права и свободы крымских татар и свидетельствует о новой волне репрессий против этого народа со стороны российской оккупационной власти.