Литва осудила нарушение прав крымских татар в оккупированном Крыму
Парламент Литвы единогласно принял резолюцию, осуждающую действия России в Крыму, в результате которых были нарушены права крымских татар и украинцев.
В документе отмечается, что жители Крыма, отказавшиеся после аннексии Россией полуострова принять гражданство РФ, подвергаются дискриминации в различных сферах, передает Анадолу.
"Мы решительно осуждаем введение Россией запрета на деятельность Национального меджлиса крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.
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В резолюции также содержится призыв к международному сообществу проявить более активную позицию в вопросе обеспечения территориальной целостности Украины.
Ранее в правозащитной организации Amnesty International заявили, что запрет деятельности Меджлиса является наступлением на права и свободы крымских татар и свидетельствует о новой волне репрессий против этого народа со стороны российской оккупационной власти.