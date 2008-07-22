Миллер едет в Киев договариваться с Тимошенко по газу

Сегодня днем премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует встретиться с Председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Планируется, что встреча состоится в здании украинского правительства, и на ней будут обсуждаться вопросы поставок газа в Украину в следующем году.

Как сообщалось сегодня в российских СМИ, председатель правления "Газпрома" А.МИЛЛЕР во вторник, 22 июля, отправится в Киев, чтобы провести переговоры об условиях поставок газа в Украину с 1 января 2009 года. В командировку руководитель "Газпрома" был отправлен после разговора украинского премьера Ю.ТИМОШЕНКО и главы российского правительства Владимира ПУТИНА.

Накануне А.МИЛЛЕР впервые приезжал на официальную встречу в загородную резиденцию Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА "Горки", где, в частности, была обговорена позиция на предстоящих сегодня встречах.

***Сейчас российский газ поставляется в Украину по цене 179,5 долларов за тысячу кубометров. Если с января 2009 газ подорожает до 400 долларов за тысячу кубометров, как это ранее предположил А.МИЛЛЕР, то импорт 55 миллиардов кубометров газа обойдется Украине более чем в два раза дороже по сравнению с нынешними 9,9 миллиардами долларов, учитывая сохранение привязки Украины к газу из Средней Азии.

Ранее Туркменистан, Узбекистан и Казахстан заявили, что намерены продавать с января газ российской монополии по европейским ценам, а "Газпром" согласился.