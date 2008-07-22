Балога советует Тимошенко присмотреться к «богатеньким друзьям»

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет коррупционными все проекты, которые не дают ей персональной выгоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, В.БАЛОГА убежден, что использование нефтепровода «Одесса-Броды» в запроектированном направлении принесет значительные выгоды для отечественной экономики и станет весомым элементом в деле диверсификации поставок энергоносителей в нашу страну. Кроме того, аверсный режим использования этой магистрали расширит возможности для международного сотрудничества Украины в области энергетики в контексте формирования единой энергетической политики Европы. На сегодняшний день наработаны конкретные решения, которые позволят вскоре использовать мощности нефтепровода с максимальной эффективностью.

В.БАЛОГА категорически отверг упреки Ю.ТИМОШЕНКО по поводу существования коррупционной составляющей в переводе нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим. Он напомнил, что трубопровод был спроектирован и построен с соответствующим технико-экономическим обоснованием этого проекта именно для перекачки каспийской нефти из Одесского терминала к европейским потребителям. “Следовательно, заявления премьера и ее попытки противодействовать возобновлению проектного направления использования этой магистрали разрушают заинтересованность ряда государств Средней Азии и Европы в энергетическом сотрудничестве с Украиной”, - отмечает В.БАЛОГА.

«Ю.ТИМОШЕНКО не придумала ничего более нового и более убедительного, чем нацепить бирку коррупции на очередной экономический проект, который не обещает ей лично реальной выгоды. Вообще, обвинения в коррупционных деяниях для руководителя правительства стали привычными, как смена времен года. Клеймо «коррупционера» сразу же и безжалостно ставится на каждом политике или чиновнике, который отказался играть по правилам Ю.ТИМОШЕНКО”, - отмечает глава Секретариата Президента. Он приводит пример, когда нынешнее руководство Фонда государственного имущества премьер, по словам В.БАЛОГИ, без единого доказательства назвала «надежно коррумпированным». “По сути, ею выносятся внесудебные вердикты без всяких аргументов – только потому, что она так считает. Однако есть одна особенность в обличительных пассажах премьер-министра: она объявляет коррупционерами только «чужих» и не замечает нечистых на руку среди своего ближайшего окружения", - считает он.

По оценке В.БАЛОГИ, при критическом взгляде на широкий круг политиков и бизнесменов, приближенных к нынешнему руководителю Кабмина, возникает множество вопросов о коррупционной составляющей в их деятельности. Эти «богатенькие друзья» Ю.ТИМОШЕНКО занимают верхние строчки в рейтингах самых богатых украинцев, и не в последнюю очередь через использование рычагов власти, заявил глава Секретариата. “Мультимиллионеры с депутатскими значками, которые завоевали места в Верховной Раде по спискам БЮТ, преумножили свои состояния благодаря принятию выгодных решений и постановлений во многих прибыльных отраслях (автомобилестроении, транспорте, производстве мяса, торговле), на масштабных операциях с недвижимостью и поражающих земельных махинациях”, - отметил В.БАЛОГА.

”Грандиозной коррупционной схемой стала Тендерная палата, которая принесла ее разработчикам из БЮТ десятки миллиардов гривен барышей. Только благодаря бескомпромиссной позиции Президента Виктора ЮЩЕНКО Верховная Рада была вынуждена отменить этот источник бесчестной наживы. Однако попытки возобновить махинации с государственными закупками сейчас реализуются через Министерство экономики, что требует от правоохранительных органов адекватных действий”, - считает В.БАЛОГА.

По мнению главы Секретариата, Ю.ТИМОШЕНКО следует тщательным образом подбирать слова, прежде чем выступать с обвинениями в коррупции, кого бы они не касались, и в правовом государстве, каковым является Украина, признать факт коррупционного деяния может только суд, но никак не самочинно премьер. «С другой стороны, руководителю правительства стоит пристальнее взглянуть на некоторые одиозные фигуры из своего окружения. Ведь о сомнительных с точки зрения закона делах «богатеньких друзей» Ю.ТИМОШЕНКО знает чуть ли не каждый украинец, по крайней мере, широко пишет пресса. Для того чтобы честно и открыто заявлять о борьбе с коррупцией, нужно самому быть безукоризненным. И не только рядиться в белые одеяния, но и добиваться чистоты собственных рядов», – считает В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Ю.ТИМОШЕНКО назвала вариант аверсного использования «Одесса-Броды», который обсуждает сейчас Секретариат Президента, коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго» номер три».