Министерская "Тройка" ОБСЕ призвала все стороны на Донбассе остановить боевые действия

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Сербии, Австрии, которые входят в так называемую "Тройку", отвечающую за организацию 23-го заседания Совета министров ОБСЕ в Гамбурге.

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В заявлении участники "Тройки" ОБСЕ выразили решительное беспокойство по поводу сообщений об увеличении количества нарушений режима прекращения огня и размещения тяжелого вооружения в зоне безопасности на востоке Украины.

Министры подчеркнули, что возобновление военных действий и возвращение запрещенного вооружения, как об этом докладывает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, свидетельствует о нарушении Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Поэтому, по этой причине министерская "Тройка" призвала всех подписантов Минских соглашений соблюдать их обязательства.

Кроме того, министры и генсекретарь ОБСЕ призвали стороны на Донбассе в полной мере обеспечить безопасный, свободный и неограниченный доступ наблюдателям ОБСЕ по всей площади зоны конфликта, в том числе на участке украинско-российской границы в соответствии с мандатом СММ ОБСЕ и Минскими соглашениями.

Также, они подчеркнули, что инциденты против наблюдателей ОБСЕ, как об этом сообщала в последние дни Специальная мониторинговая миссия, являются неприемлемыми, а все ответственные за угрозы и применение силы против гражданских наблюдателей должны понести ответственность.