Парламент Литвы осудил грубые и системные нарушения прав человека в оккупированном Крыму

Об этом говорится в сообщении на странице уполномоченного президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в Facebook.

«Литовский парламент осудил грубые и системные нарушения прав человека, особенно крымских татар и этнических украинцев, в Крыму. Во вторник парламентарии приняли соответствующую резолюцию, за которую проголосовало 90 депутатов. Ни одного голоса против, двое воздержавшихся», – написал Джемилев.

«В частности, в документе отмечается, что после оккупации Крыма Россией жители, которые отказались принять российское гражданство, испытывают дискриминацию, большие трудности во всех сферах политической, общественной и экономической жизни, не могут получить образовательные, медицинские, социальные и другие услуги, а употребление крымскотатарского и украинского языков в школах и СМИ ограничивается», – отметил народный депутат.

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Также Джемилев сообщил о встрече лидеров крымских татар с президентом Литвы Далей Грибаускайте, сообщает пресс-служба БПП.

По словам депутата, президент Литвы обсудила с участниками встречи крайне сложное положение коренного народа Крыма после оккупации полуострова Россией, серьезные нарушения прав человека и нарушение демократических свобод.

Грибаускайте еще раз подчеркнула, что Литва решительно осуждает незаконную оккупацию и аннексию Крыма.

«Мы решительно поддерживаем крымских татар и всех жителей Украины, которые в настоящее время сталкиваются со сложными проблемами. Мы придерживаемся последовательной позиции относительно санкций против России, они не могут быть отменены до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения и пока будет длиться противоправная оккупация Крыма», – сказала она.

Как сообщил Джемилев, президент Литвы выразила серьезную обеспокоенность по поводу интенсивной милитаризации Крыма. Полуостров преобразован в российскую военную базу. После оккупации в Крыму дислоцировано 24,5 тысячи военнослужащих, вооружение размещено почти во всему Черноморскому региону.

«По словам президента, Крым может стать центром подстрекательства нестабильности и расширения огня в регионе», – добавил лидер крымских татар.

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