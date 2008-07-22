"Потяг до Яремчі" - это не просто "потяг"

В Ивано-Франковской области 2 августа состоится литературно-художественный фестиваль «Потяг до Яремчи».

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Яремчанском городском совете. Основной лозунг этого фестиваля: «День современной украинской культуры - слушай, читай, смотри и просто живи!»

Организаторы фестиваля надеются, что изюминкой «Потяг до Яремчи» станет фаер-команда из Черновцов «Тени огня», которая продемонстрирует фаер-шоу и большую кинематографическую программу, предложенную режиссером фильма «Мамай» Олесем САНИНЫМ.

В программе фестиваля также литературные чтения, конкурс миниатюр, рок-концерт и трансляция украинских фильмов.

Участниками «Потяг до Яремчи» будут известны писатели Юрий АНДРУХОВИЧ, Тарас ПРОХАСЬКО, Андрей БОНДАРЬ, украинские группы «Дримба да Дзига» (Киев), «Рура» (Ивано-Франковск), «Гуцул Калипсо» (Черновцы), «Русичи» (Белгород-Днестровский), «Мертвый пивень» (Львов), а также итальянская группа «La Skarenemurta».