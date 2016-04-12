В США ожидают скорейшего утверждения Верховной Радой нового состава правительства Украины

Об этом УНИАН сообщили в посольстве США в Украине со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Государственного департамента Марка Тонера.

«Во-первых, мы благодарим премьер-министра Яценюка за его неустанные усилия в течение действительно исторического времени, как мы все знаем, для Украины и украинского народа. Мы также приветствуем его намерение и в дальнейшем участвовать в процессе проведения необходимых экономических и политических реформ, необходимых для обеспечения стабильности и процветания Украины в будущем, а также ее территориальной целостности», - заявил Тонер.

Читайте такжеВ Раде показали заявление об отставке Яценюка с должности премьер-министра

«Я бы сказал, в более широком смысле, мы считаем, что важно, чтобы Рада как можно быстрее утвердила новый состав Кабинета министров, который будет привержен реализации необходимых реформ, в частности тех, которые рекомендует Международный валютный фонд, а также Европейский Союз. И я еще добавлю, что мы верим, что правительство Украины сможет провести необходимые реформы. Мы верим, что оно выполняет и будет впредь выполнять Минские соглашения. И это действительно общая ответственность президента Украины, премьер-министра, а также всех в правительстве - отложить в сторону свои разногласия и сосредоточиться на реформах, в которых нуждаются украинцы», - подчеркнул заместитель официального представителя Госдепартамента США.