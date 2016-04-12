В G7 объяснили, как необходимо провести выборы на Донбассе

Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи министров иностранных дел стран G7 в японской Хиросиме, передает DW.

В тексте также говорится о том, что проведение выборов на Донбассе предусматривает "полный вывод всех иностранных вооруженных формирований и оборудования с территории Украины и возвращение украинского контроля со своей стороны международной границы".

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В то же время страны G7 ожидают, что Россия выполнит свои обязательства и будет использовать свое влияние на сепаратистов для выполнения обязательств в соответствии с Минскими соглашениями в полном объеме.

Кроме того, члены G7 выразили обеспокоенность из-за насилия вдоль линии соприкосновения, нарушений соглашения о прекращении огня и призвали все стороны предпринять конкретные шаги, которые бы привели к перемирию, которое предусматривают Минские соглашения.

Напомним, ранее докладчики ПАСЕ Марилуизе Бек (Германия, либералы) и Кристина Зеленкова (Чехия, либералы) выразили обеспокоенность очередным ухудшением ситуации безопасности на востоке Украины и поставили от вопрос возможность проведения в ближайшее время свободных и справедливых выборов на Донбассе.