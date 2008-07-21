Ангела Меркель в Киеве (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, в Украину прибыла Федеральный канцлер Федеральной Республики Германия Ангела МЕРКЕЛЬ.

Встреча В.ЮЩЕНКО с А.МЕРКЕЛЬ в формате «с глазу на глаз» состоялась в Доме Городецкого.

В начале встречи Президент Украины выразил надежду, что в рамках этого визита, который в статусе Федерального канцлера Германии А.МЕРКЕЛЬ осуществляет в Украину впервые, будет продолжен «очень важный диалог» двух государств.

В свою очередь А.МЕРКЕЛЬ отметила, что Украина и Германия в настоящее время тесно сотрудничают.

«Наши отношения достаточно тесны. Мы имеем не только экономические, но и политические контакты. Германия ярко выражает заинтересованность в отношениях с Украиной как экономического, так и общеполитического характера», – сказала Федеральный канцлер.

Сегодня же под председательством Президента Украины и Федерального канцлера состоялись украинско-немецкие переговоры в расширенном составе.

Главные их темы: европейская и евроатлантическая интеграция Украины, вопросы развития энергетического сотрудничества, инвестиционное сотрудничество в контексте подготовки к ЕВРО-2012, иммиграционно-визовая политика в рамках подготовки Нового усиленного соглашения между Украиной и Европейским Союзом.

Фото УНИАН