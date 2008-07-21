В Украину прибыла Ангела Меркель

В Украину прибыла Федеральный канцлер Федеративной Республики Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.45 должна состояться официальная церемония встречи А.МЕРКЕЛЬ и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Секретариате главы государства.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, главными задачами украинской стороны в ходе визита главы правительства Германии в Украину является активизация двустороннего диалога на высшем уровне.

Также, по словам И.ВАННИКОВОЙ, будет обсуждаться вопрос сохранения формата украинско-немецких политических консультаций под председательством Президента Украины и Федерального канцлера Германии как основного ежегодного двустороннего мероприятия.

Будет обсуждаться также вопрос усиления немецкого содействия в реализации в Украине дву- и многосторонних проектов в экономической, энергетической, медицинской сферах; обеспечения поддержки Германией европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также поддержки мероприятий по поиску исторической правды.

Кроме того, будет обсуждаться вопрос усиления государственного содействия проведению двусторонних культурологических и творческих мероприятий.