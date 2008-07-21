Богословская напоминает БЮТ партизана в творческом кризисе

Народный депутат Антон ЯЦЕНКО (БЮТ) считает безосновательными обвинения депутата от Партии регионов Инны БОГОСЛОВСКОЙ в коррупции и советует ей со всеми вопросами относительно работы консультативно-методологического совета по вопросам госзакупок при Минэкономики обращаться к своему однопартийцу – члену этого совета Артему ПШОНКЕ.

Об этом А.ЯЦЕНКО заявил УНИАН, комментируя сегодняшние заявления И.БОГОСЛОВСКОЙ.

«БЮТ уже давно не обращает внимания на заявления народного депутата от Партии регионов Инны БОГОСЛОВСКОЙ, которая, к сожалению, не всегда ведет себя адекватно… Мы это уже проходили. Такие же обвинения в коррупции в мой адрес звучали из ее уст и в прошлом году. Похоже, что у нее наступил творческий кризис», - заявил А.ЯЦЕНКО.

По его словам, И.БОГОСЛОВСКАЯ напоминает ему «партизана, который пускает поезда под откос, не зная, что война уже давно закончилась».

«Я уже выиграл у нее суд и поэтому не собираюсь снова вступать с ней в полемику», - отметил А.ЯЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что депутаты от фракции Парии регионов обратились в Генеральную прокуратуру Украины с требованием провести проверку фактов злоупотреблений в Минэкономики, связанных с госзакупками. Она подчеркнула, что есть все основания утверждать, что в правительстве создана новая схема, которая обеспечивает коррупционную прибыль от абсолютного контроля над сферой государственных закупок.

Ранее, в сентябре прошлого года, Окружной административный суд Киева рассмотрел иск лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, а также представителей БЮТ Александра ТУРЧИНОВА, Виктора ШВЕЦА и Антона ЯЦЕНКО к представителю Партии регионов Инне БОГОСЛОВСКОЙ и признал недостоверной и клеветнической информацию, которую И.БОГОСЛОВСКАЯ распространила об указанных лицах.