Прогноз Ющенко: ЕС подпишет с Киевом договор «Об ассоциации и интеграции»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по завершении переговоров с Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ констатировал прогресс в рамках диалога Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, на совместной с А.МЕРКЕЛЬ пресс-конференции В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня наблюдается большой прогресс в переговорах по усиленному соглашению между Украиной и ЕС.

Он подчеркнул, что в этом вопросе чрезвычайно важной является позиция Германии. Он поблагодарил А.МЕРКЕЛЬ за поддержку Украины в этом вопросе.

«Два года тому назад мы начинали еще с дискуссии о названии соглашения, а сегодня позиции сблизились настолько, что мы занимаем единодушную позицию что касается названия соглашения, а значит, и его формального наполнения, потому что за названием должно стоять соответствующее содержание», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что это колоссальный шаг вперед.

Он прогнозирует, что во время саммита «Украина-ЕС» во Франции будет подписана политическая часть усиленного соглашения «Об ассоциации и интеграции».

После этого, по словам В.ЮЩЕНКО, будут продолжены переговоры по созданию зоны свободной торговли, и он прогнозирует, что в течение 10-12 месяцев они будут завершены.

«Мы будем все делать, чтобы в первом полугодии, или во втором полугодии 2009 года выйти с проектом по зоне свободной торговли. Это, собственно говоря, является тем планом по развитию стратегических отношений со странами Европейского Союза», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что приветствует понимание, которого удалось достичь по соглашению.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении 5 марта 2007 года. Ключевым положением нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли. Стороны планируют завершить переговоры о новом усиленном соглашении до конца 2009 года.