В БПП рассказали о бездействии антикоррупционных ведомств в Украине

Об этом на странице в Facebook написал народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

"У нас бытует очень упрощенное представление о борьбе с коррупцией. Даже профессиональные борцы с этим злом исходят из того, что для преодоления коррупции нужно создать очередное антикоррупционное ведомство с невероятными полномочиями. У нас сегодня 12 антикоррупционных ведомств, но коррупционеров не сажают и пока не собираются сажать. Сегодня можно утверждать, что у нас нет борцов с коррупцией, а есть демагоги и грантоеды от коррупции, которые исходят из того, что будет выгодно им, а не стране",- отметил парламентарий.

Кроме того, он считает последний офшорный скандал классическим примером такой ситуации. "Я без сомнений могу сказать, что 90% тех, кто сейчас кричит об офшорах, вообще не понимают, что это. Отбросив персоны, стоит задуматься над одним простым вопросом: почему за неделю "офшорной вакханалии" никто из антикоррупционеров не провел круглый стол, на котором попытался бы профессионально посмотреть на эту проблему и предложил бы что-то более практичное, чем простое обвинение политиков и олигархов", – добавил Денисенко.

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"Я не открою тайны, когда скажу, что очень сомневаюсь, есть ли в том самом НАБУ хоть один отдел (5-7 человек), которые понимают, что с этим всем делать. Более того, есть большие сомнения, есть ли в Минфине группа людей, которая ужаснулась масштабам панамаликса и начала работать над новыми правилами игры для бизнеса. Или, может, на уровне правительства кто-то решил создать группу по деофшоризации экономики?" – заметил народный депутат.

Денисенко считает, что ответ на все эти вопросе лежит на поверхности, и это вовсе не нежелание бороться с коррупцией.

"Ответ очень прост – дилетантство, отсутствие широты знаний и понимания процессов. Тупость порождает коррупцию. Более того, она порождает примитивную коррупцию, которая является самой страшной. Потому что эта коррупция тотальная", – написал парламентарий.