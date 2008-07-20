В Полтавской области распаевали земли с памятником археологии

04:29, 20 июля 2008
Политика
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Возбуждено уголовное дело

 В Полтавской области работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью возбуждено уголовное дело в отношении работника отдела земельных ресурсов одной из райгосадминистраций.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, указанное должностное лицо в 1996 году, в нарушение требований Закона Украины “Об охране культурного наследия”, осуществило разгосударствление и распаевание земель общей площадью 4,5 га, на которых расположен памятник археологии. В результате таких действий государству нанесен ущерб на общую сумму 25,6 млн. гривен. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

 

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