Ющенко побывал на Днестровской ГАЭС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Черновицкой области посетил Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, В.ЮЩЕНКО ознакомился с ходом строительства на Днестровской ГАЭС, в частности с завершением сооружения первого гидроагрегата станции.

Президент отметил, что Кабинет министров должен проработать вопрос предоставления государственных гарантий для получения кредита Днестровской ГАЭС от Всемирного банка на сумму 500 млн. грн. в завершение строительства первого гидроагрегата до 1 декабря 2008 года. В.ЮЩЕНКО обратил внимание на то, что три блока Днестровской станции по мощности работы равняются одному ядерному энергоблоку.

Глава государства отметил важность своевременного финансирования всех этапов строительства первого гидроагрегата Днестровской ГАЭС, поскольку он должен обеспечивать стабильность работы всей энергетической системы Украины, создавать ее частотный и аварийный балансы и регулировать мощность энергосистемы нашего государства.

В. ЮЩЕНКО также поручил главе Черновицкой облгосадминистрации Владимиру КУЛИШУ внести предложения к Указу Президента о принятии государственной программы «Днестр», в частности относительно развития гидроэнергетической системы реки Днестр, развития рекреации и туризма области, рыборазведения и создания рыбных запасов, перестройки и развития водной транспортной сети, поддержки и сохранения экологической системы региона.

Справка. На сегодня готовность всех гидротехнических сооружений Днестровской ГАЭС составляет 85%. Проектная мощность станции в турбинном режиме составляет 2268 МВт в насосном режиме - 3010 МВт (семь гидроагрегатов по 324 МВт).