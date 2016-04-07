ГПУ издала новое постановление о розыске экс-регионала Иванющенко (документ)
17:33, 07 апреля 2016Политика
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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) издала новое постановление о розыске бывшего члена Партии регионов Юрия Иванющенко после того, как суд обязал ведомство прекратить его розыск.
Розыск Юрия Иванющенко будет продолжен / УНИАН
Об этом на своей странице в "Твиттере" написал министр внутренних дело Арсен Аваков, опубликовав соответствующие документы.
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Он подчеркнул, что розыск Юрия Иванющенко будет продолжен.
Как сообщал УНИАН, 1 апреля судья Днепровского суда Киева Николай Чаус отменил розыск соратника Виктора Януковича – олигарха Юрия Иванющенко. 3 апреля Арсен Аваков заявил о намерении игнорировать это решение суда.
Розыск Иванющенко будет продолжен. Позорное судейское решение теперь -0 : ГПУ прислала новое постановление о розыске pic.twitter.com/icO5qHcqUT— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 7, 2016
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