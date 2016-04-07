ГПУ издала новое постановление о розыске экс-регионала Иванющенко (документ)

Об этом на своей странице в "Твиттере" написал министр внутренних дело Арсен Аваков, опубликовав соответствующие документы.

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Он подчеркнул, что розыск Юрия Иванющенко будет продолжен.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля судья Днепровского суда Киева Николай Чаус отменил розыск соратника Виктора Януковича – олигарха Юрия Иванющенко. 3 апреля Арсен Аваков заявил о намерении игнорировать это решение суда.