Вторая жертва "панамского скандала": Министру энергетики Мальты грозит отставка

Конрад Миззи, который также является заместителем главы правящей Лейбористской партии, признал, что является владельцем офшорной компании в Панаме и траста в Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Однако, Миззи настаивает, что в попавших СМИ документах нет указаний на то, что он является держателем каких-либо фондов в Панаме. Он поручил провести независимую налоговую проверку, чтобы доказать свою невиновность, подчеркнув, что компания в Панаме "закроется сразу после того, как завершится проверка налоговых органов".

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Премьер-министр страны Джозеф Мускат вступился за министра. Однако, если выяснится, что тот говорит неправду, он отстранит Миззи от должности, подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что премьер Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон подал в отставку в связи с "офшорным скандалом". Однако вскоре Гюннлейгссон уточнил, что лишь временно "отошел от дел".