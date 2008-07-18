СПУ ведет переговоры об объединении с четырьмя партиями

Сейчас ведутся интенсивные переговоры об объединении Социалистической партии Украины с четырьмя политическими партиями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ со ссылкой на секретаря политсовета Социалистической партии Украины Александра БАРАНИВСКОГО.

Комментируя недавнее объединение СПУ с партией "Справедливость" он отметил, что «приход в Соцпартию представителей политической силы Ивана ЧИЖА - это старт объединительного процесса левых сил». «Формирование единой мощной политической силы на левом фланге под эгидой СПУ будет продолжаться. На сегодняшний день интенсивные переговоры ведутся еще с четырьмя партиями" - сообщил А.БАРАНИВСКИЙ и подчеркнул: "При этом вопросы о лидерских амбициях не стоят – главы этих политических сил войдут в руководство единой партии».

В свою очередь лидер партии "Справедливость" И.ЧИЖ сообщил, что принятие такого решения для членов партии было "чрезвычайно болезненным".

"Мы не лакействуем, не ищем выгоды. Ущемляя свое политическое эго, мы идем на объединение в не лучшие, скажем прямо, для Соцпартии времена. И делаем это осознанно",– заявил И.ЧИЖ.

"Перед съездом мы проводили консультации, работали с нашим активом. Не скажу, что все побежали в Соцпартию строем и с песнями. Впрочем, и не весь актив СПУ встречает нас с распростертыми объятиями", – пояснил И.ЧИЖ. По его словам, "это была обоюдная договоренность». «Мы не хотим вспоминать о расхождениях, которые у нас были раньше, и делаем все, чтобы объединить людей, ушедших от нас в силу разных обстоятельств и личных амбиций", - сказал И.ЧИЖ.

Справка УНИАН. Политическая партия «Справедливость» послала в Министерство юстиции официальное сообщение о ликвидации (самороспуске) партии. В соответствии с поданной информацией, основанием для самороспуска партии стало Соглашение об объединении, заключенное между партией «Справедливость» и Социалистической партией Украины. Решение о самороспуске было принято V съездом партии, состоявшимся 12 апреля 2008 года.

Партия «Справедливость» была зарегистрирована Министерством юстиции 18 мая 2000 года и внесена в Реестр политических партий Украины под № 72. Руководителем партии является И.ЧИЖ.