Ющенко пообещал на Говерле: государство обновится, изменения будут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что демократические силы «наведут порядок и приведут Украину в объединенную Европу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Говерле в своем выступлении по случаю открытия архитектурной композиции «Трезуб» и поднятия Государственного флага Украины.

По словам Президента, «мы твердо верим во времена перемен в нашем государстве, потому что сегодня пришло на Говерлу очень много молодежи, которая знает, как строить европейское государство».

«Приходят те, кто не будет делить Украину на восток и запад, север или юг», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Обещаю, что », - подчеркнул глава государства.

По его словам, этот знак единства, установленный на Говерле, является «государственным символом соборности украинских земель».

В.ЮЩЕНКО убежден, что те, кто сегодня взошел на Говерлу, все свои помыслы будут направлять на единенье соборной Украины.