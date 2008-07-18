В БЮТ думают, что Ющенко подождет, пока Тимошенко проведет экспертизу

Народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО называет необоснованным обвинения в адрес правительства со стороны Секретариата Президента в связи с переносом совещания у главы государства по обеспечению работы нефтепровода «Одесса-Броды».

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя подобное заявление Уполномоченного Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО.

По словам народного депутата, Президент не должен выходить за рамки Конституции Украины и перебирать на себя полномочия правительства в экономической сфере. Он отметил, что подписание каких-либо документов по транспортировке нефти по трубопроводу «Одесса-Броды» требует первоначального проведения «антикорупционной экспертизы Кабинетом министров». В.ПИСАРЕНКО считает, что это необходимо сделать для того, чтобы не допустить подобной ситуации, которая произошла с шельфом Черного моря. «Нельзя допустить, чтобы подобные контракты заключались впопыхах», - сказал народный депутат. Он подчеркнул, что если бы данный вопрос действительно требовал экстренного рассмотрения, то Кабинет министров безотлагательно собрал совещание и принял соответствующее решение. «Экстренно это вопрос не стоял. Складывается впечатление, что Секретариат Президента заботится о благосостоянии крупных компаний и олигархов, а не украинского народа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам уполномоченного Президента по международным вопросам энергетической безопасности Б.СОКОЛОВСКОГО, в среду, 16 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен был провести совещание по вопросам реализации проекта «Одесса-Броды», на котором планировалось подписать документы, необходимые для практического воплощения Указа Президента Украины №474 об обеспечении работы нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме.

«На позавчера была практически завершена подготовка проектов двух соглашений о поставках на предприятия (НПК «Галичина» и ОАО «Нефтехимик Прикарпатья») более чем 5 млн. тонн каспийской нефти и также 3 млн. тонн (нефти) транзита через Украину», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. Эти соглашения планировалось подписать сроком на два года.

Уполномоченный Президента сообщил, что глава государства был вынужден отменить совещание, поскольку буквально накануне в Секретариат Президента по факсу поступила копия поручения за подписью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, в котором она запретила представителям правительственных структур и государственных компаний принимать участие в переговорах, совещаниях и консультациях и подписывать документы по транспортировке нефти по трубопроводу «Одесса-Броды» до отдельного решения правительства.

Б.СОКОЛОВСКИЙ расценил данную ситуацию как «беспрецедентный случай». По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, «эта ситуация откладывает реализацию проекта как минимум на несколько месяцев». «Это шокирующая ситуация. Такие действия имеют признаки государственного преступления, но я убежден, что рано или поздно, даже если придется созвать СНБО, мы добьемся, что этот проект будет реализован в национальных интересах Украины», - сказал Уполномоченный Президента.