Бурбак за год заработал всего 78 тысяч гривен дохода, а его семья - более миллиона

Соответствующие данные содержатся в его декларации, размещенной на сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что эта сумма в размере 77924,64 грн является зарплатой, другими выплатами и вознаграждениями, начисленными (выплаченными) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора.

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В то же время, доход членов семьи парламентария за 2015 год составляет 1 млн 250 тысяч 894 гривни 60 копеек. Среди этих средств - доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 1 млн 198 тысяч 744 гривни 60 копеек.

Также в декларации Бурбак указал имущество, находящееся в собственности, в аренде или на ином праве пользования декларанта, и расходы декларанта на приобретение такого имущества или пользования им. Это земельный участок площадью 1000 кв.м, а также три квартиры площадью 113,4 кв.м, 1/3 от 82 кв.м и 100 кв.м. При этом, указывается сумма затрат на аренду или на иное право пользования - 141 тыс. 475 грн 48 коп (аренда).

Кроме того, депутат указал имущество, находящееся в собственности, в аренде или в ином праве пользования членов семьи декларанта: земельные участки - 2474 кв.м, жилые дома - 96,8 кв.м, а также квартиры - 105,12 кв.м и 18,22 кв.м.

В декларации также содержатся сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности, в аренде или на ином праве пользования декларанта. Это автомобиль ВАЗ 2108,1300 куб.см 1991-го года выпуска и DAIMLER 3990 куб.см 1988 - го года выпуска.

В то же время, Бурбак не указал суммы, которые были истрачены на приобретение в собственность, аренду или иное право пользования этими транспортными средствами.

Вместе с тем, в собственности, в аренде или на ином праве пользования членов семьи Бурбаканаходится Mitsubishi Pajero Sport, 3000 куб.см 2003-го года выпуска. Кроме того, это и грузовые (специальные) автомобили: VOLVO 12130 куб.см 1999-го года выпуска, IVECO 13798 куб.см 1998-го года, два IVECO 9500 куб.см 1998 - го года, а также три IVECO 10308 куб.см 2000-го и 2001-го годов выпуска. Кроме того, среди "других" 11-ти транспортных средств семьи значится, в частности, ряд прицепов.

Бурбак также указал в декларации вклады в банках, ценные бумаги и другие активы, находящиеся в собственности членов семьи декларанта. Среди них - сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях - 1 млн 328 тысяч 498 гривень - ПАО "Укрсиббанк"; номинальная стоимость ценных бумаг - 10 тысяч гривень - ПАО "Ощадбанк"; размер взносов в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации - 4 млн грн. - ТВ"Лог".

Среди финансовых обязательств декларанта и другие его расходы, - добровольное страхование - 3 тысячи 90 грн 98 коп - СК "Аха"; погашение основной суммы займа (кредита) - 106 тысяч 837 гривень 63 коп - ПАО "Укрсиббанк"; погашение суммы процентов по займу (кредиту) - 12 тысяч 790 грн 24 коп - ПАО "Укрсиббанк".