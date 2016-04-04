Министр юстиции Петренко задекларировал почти 4 миллиона гривень дохода

Об этом говорится в декларации министра о доходах за 2015 год, опубликованной на Правительственном портале.

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Из этой суммы зарплата министра составляет 71 тыс. 949 грн. Дивиденды и проценты составляют 1 млн 554 тыс. грн. Доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества составил 2 млн 100 тыс. грн.

Также отмечается, что Петренко получил от Совета Европы возмещение командировочных 3 тыс. 30 евро и 82 тыс. 954 грн.

Министр владеет земельными участками общей площадью более 30 тыс. кв. м, арендует квартиру площадью 144,3 кв. м.

Среди задекларированных Петренко транспортных средств Volkswagen Golf (2007 года выпуска), Land Rover (2006 года выпуска) и Toyota Camry (2013 года выпуска, находится в аренде).

У министра юстиции на счетах в банках и других финансовых учреждениях есть более 24 млн 853 тыс. грн.