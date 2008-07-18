Скандал у Еханурова: бомбардировщики продают по заниженной цене

Министерство обороны решило продать 4 самолета-бомбардировщика Су-24М, выпущенных в 1986 году, за 15,7 млн. грн.

Об этом пишет издание «Дело» №125(639) от 18 июля.

Тем временем в первоначальном контракте фигурировала сумма в 42 млн. грн. Об этом свидетельствуют документы «Укрспецэкспорта», текстами которых располагает издание. Контракт на реализацию этих самолетов иностранному заказчику готовится одной из компаний, входящих в структуру «Укрспецэкспорта». Основанием для продажи самолетов стало распоряжение Кабмина от 14 июля 2005 года, которым был утвержден перечень военного имущества, подлежащего отчуждению.

По данным газеты, реализация военных самолетов уже вызвала скандал. Директор госдепартамента избыточного имущества и земель Минобороны Виктор КИРИЛЛОВ обратился в главное управление военных прокуратур Генеральной прокуратуры с требованием не допустить их продажи. По его мнению, цена, по которой уходят военные бомбардировщики за рубеж, в два раза ниже их остаточной стоимости. «Заказчики готовы были заплатить достаточное количество денег, которые покрыли бы остаточную стоимость и издержки завода», - сказал В.КИРИЛЛОВ. По его словам, продажа бомбардировщиков проходит в обход профильных департаментов через неуполномоченные структуры. «Мы пытаемся остановить выполнение этих контрактов», - отметил он.

В самом Минобороны утверждают, что на сегодняшний день приостановлены все процедуры по отчуждению имущества. Срок действия распоряжения Кабмина, которым утверждался перечень избыточного имущества ведомства, подлежащего продаже, ограничен тремя годами. «Я 11 июля прекратил все подписи по договорам. Сейчас приостановлены все процедуры по отчуждению избыточного военного имущества», - сообщил начальник отдела анализа эффективности использования военного имущества департамента экономической и хозяйственной деятельности Минобороны Вадим КУЗЬМЕНКО. По его словам, исключение составляет только списанное имущество, перечень которого утверждает непосредственно министр обороны. В то же время неофициально изданию в Минобороны подтверждают, что передача самолетов «Укрспецэкспорту» уже состоялась.