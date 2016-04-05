Интерпол начал розыск Эдуарда Ставицкого и братьев Клюевых - Аваков

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

"Министерством внутренних дел получена информация о завершении Комиссией по контролю за файлами Интерпола рассмотрения дел относительно международного розыска граждан Украины Андрея Клюева, Сергея Клюева и Эдуарда Ставицкого. По результатам рассмотрения Комиссия пришла к выводу, что осуществление международного розыска указанных граждан с использованием каналов связи и других инструментов Интерпола соответствует Уставу и Правилам Организации", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после данного решения Комиссии, Генеральный секретариат Интерпола разблокировал доступ к розыскным файлам Андрея Клюева – с 30.03.2016, Сергея Клюева – по 31.03.2016, Эдуарда Ставицкого – с 01.04.2016.

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ТРОЕ В ИНТЕРПОЛЕ: Міністерством внутрішніх справ України отримана інформація про завершення Комісією з контролю за файл... Posted by Arsen Avakov on Monday, April 4, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что Интерпол отказывается объявлять в розыск некоторых украинских экс-чиновников, подозревая политические мотивы со стороны Украины. В частности, было отказано в розызске касательно Андрея Клюева.