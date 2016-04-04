Порошенко прекратил полномочия 8 районных военно-гражданских администраций на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко прекратил полномочия ряда военно-гражданских администраций.
Соответствующий указ президента №125/2016 "Вопросы прекращения полномочий некоторых военно-гражданских администраций" размещен на сайте главы государства.
Полномочия РВГА прекращены в связи открытием первых сессий новоизбранных Артемовского, Волновахского, Володарского, Константиновского, Марьинского и Первомайского районных советов Донецкой области, Новоайдарского и Станично-Луганского районных советов Луганской области.
Читайте такжеЯценюк поручил доработать постановление о ВГА в вопросе зарплат
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, что выборы Артемовского, Волновахского, Константиновского, Марьинского, Новоайдарского и Станично-Луганского районных советов состоялись в конце 2015 года только на части соответствующей территории.