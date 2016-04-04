Порошенко прекратил полномочия 8 районных военно-гражданских администраций на Донбассе

Соответствующий указ президента №125/2016 "Вопросы прекращения полномочий некоторых военно-гражданских администраций" размещен на сайте главы государства.

Полномочия РВГА прекращены в связи открытием первых сессий новоизбранных Артемовского, Волновахского, Володарского, Константиновского, Марьинского и Первомайского районных советов Донецкой области, Новоайдарского и Станично-Луганского районных советов Луганской области.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что выборы Артемовского, Волновахского, Константиновского, Марьинского, Новоайдарского и Станично-Луганского районных советов состоялись в конце 2015 года только на части соответствующей территории.