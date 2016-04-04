В Харькове арестовали участника захвата здания ОГА в марте 2014 года

Как сообщает центр связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области, в конце прошлой недели подозреваемому 43-летнему харьковчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 294 УКУ (активное участие в массовых беспорядках).

Подозреваемого, который был в розыске, задержали 30 марта 2016 года в пункте пропуска "Гоптовка" во время попытки пересечь границу.

По данным следствия, мужчина 1 марта 2014 года, вооружившись деревянной палкой, принял участие в массовых беспорядках, которые сопровождались захватом здания ОГА.

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В конце прошлой недели Киевский райсуд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, определив размер залога в 110 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года пророссийские активисты штурмом ворвались в здание ОГА и установили на ней российский флаг.

Участники штурма силой вывели из помещения несколько активистов Майдана, которые баррикадировались в здании, и привели их на сцену, с которой перед этим выступали спикеры перед участниками митинга в поддержку городской власти и "порядка в стране".

В результате штурма здания ОГА пострадали более 100 человек.