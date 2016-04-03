Милобог прокомментировал свое исключение из "Самопомочи": отверг все обвинения

Запись, опубликованная партией "Самопомич", на которой, как утверждается, экс-кандидат на мэрских выборах в Кривом Роге от партии Юрий Милобог обсуждает с представителем "Оппозиционного блока" прекращение борьбы, является подделкой, заявил сам Милобог в эфире "112 Украина".

"Кроме голоса – больше ничего (на записи на соответствует действительности). С Вилкулами ни о чем не договаривался", - заявил политик.

В то же время он заявил, что знает, кто стоит за записью. По его словам, второй человек, чей голос зафиксирован на записи, это человек "из самого близкого окружения Семенченко".

"Те люди, которые все время меня компрометировали, все время вели со мной задушевные разговоры, это все люди, которые были возле Семенченко, которые помогали ему финансово и так далее", - сказал Милобог, добавив, что запись очевидно подготовили после окончания второго тура выборов в Кривом Роге.

"Это было сделано заблаговременно для того, чтобы только я не шел на выборы, но увидев результаты, увидев реальную поддержку людей в Кривом Роге на этом не остановились некоторые деятели и решили полностью скомпрометировать. Но я не волнуюсь, я верю в партию, я знаю, что она разберется, пройдет время и она выбросит из своих рядов различных аферистов и я снова буду в "Самопомочи".

"Очень хотелось кандидату быть вместо меня в мэры. Поэтому когда сделали эту нарезку, попросили в ультимативной форме, что я не достоин. Я выйду с Семенченко на любые выборы, на любой округ, и мы посмотрим у кого больше поддержка людей", - сказал Милобог.

В то же время он отметил, что не будет обращаться в суд, потому что это "политическое решение, я его уважаю".

Ранее стало известно, что "Самопомич" исключила Юрия Милобога из партии, обвинив в договоренностях с "Оппозиционным блоком".