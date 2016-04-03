"Самопомич" исключила из партии Милобога: разоблачила в сговоре с Вилкулом (аудио)

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

«Выборы в Кривом Роге войдут в историю Украины как символ борьбы людей за свои права и символ реванша. После циничной фальсификации результатов второго тура выборов городского головы Кривого Рога в пользу Юрия Вилкула в ноябре 2015 года «Самопомич» активно стала в защиту общины города и вместе с принципиальными криворожцами добилась назначения перевыборов. Дальнейшие события, а именно замена кандидата от Объединения «Самопомич», вызвала много дискуссий и вопросов», - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в «Самопомочи», чтобы поставить точку в этой дискуссии, партия решила предоставить общественности всю известную ей информацию.

«Уже после решения Верховной Рады нам стало известно, что наш кандидат на должность городского головы Юрий Милобог ведет переговоры с представителями «Оппозиционного блока». Речь идет об аудиозаписи, на которой зафиксирована беседа Милобога с мужчиной, который представлял его интересы в переговорах со штабом Юрия Вилкула, относительно получения денежного вознаграждения в обмен на прекращение дальнейшей борьбы», - отметили в партии.

В «Самопомочи» заявили, что после откровенного разговора с кандидатом и озвучивания известных фактов Милобог «признал правдивость этой информации, подтвердил подлинность записей и согласился, что в этой ситуации партия не имеет морального права выдвигать его на новые выборы». На съезде партии в Харькове он объявил об отказе от дальнейшего баллотирования, добавили в партии.

Напоминается, что «Самопомич» выдвинула кандидатом в мэры Кривого Рога на внеочередные выборы 27 марта народного депутата Семена Семенченко.

«Против нас бросили всю силу жесточайшей олигархической машины – тотальный подкуп избирателей, админресурс и запугивания, коррумпированность правоохранительных органов, информационную монополию оппонентов. «Самопомич» до конца честно была рядом с криворожской общиной в этой борьбе, и мы в очередной раз говорим спасибо всем тем, кто пришел на выборы и поддержал нашего кандидата, всем, кто боролся за свободный от мафии город», - отмечается в заявлении.

При этом в партии сообщили, что 2 апреля получили копию аудиозаписи, которая уже стала поводом для сомнений в честности Милобога, и решили ознакомить с ней общественность.

В этой ситуации Политический совет «Объединения «Самопомощь» решил исключить Милобога из рядов партии и назначить партийную комиссию для комплексного изучения ситуации в местной ячейке Кривого Рога и помощи местным активистам.

Как сообщал УНИАН, по результатам второго тура выборов мэра 15 ноября 2015 года Криворожский горизбирком объявил победителем представителя «Оппозиционного блока» Вилкула.

Вместе с тем кандидат от партии «Объединение «Самопомощь» Милобог заявил о фальсификациях и обжаловал объявлены результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

После этого по требованию партий «Самопомич», «УКРОП», общественности Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 27 марта, где снова победил Вилкул, за которого отдали свои голоса 74,18% избирателей, то есть 209 тыс. 469 криворожан.

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От партии «Объединение «Самопомич» в мэры Кривого Рога баллотировался Семенченко, которого поддержали 10,92% избирателей (30 тыс. 837).