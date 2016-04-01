Порошенко обсудил с премьером Нидерландов дело рейса МН17: договорились действовать сообща

Об этом шла речь во время переговоров президента Украины Петр Порошенко с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сегодня в Вашингтоне, проинформировал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Украина и Нидерланды будут действовать сообща в рамках расследования сбития самолета МН17», - написал он.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, контролируемой террористической организацией «ДНР».

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

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С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах крушения самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла вследствие детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса «Бук» на востоке Украины».

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Председатель Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Нидерланды опубликуют окончательный доклад о крушении самолета «Боинг» рейса MH17 весной 2016 года.