В НУ-НС знают, что большинство БЮТа уже работает в гавайских округах

Народные депутаты Украины, которые входят в партию «Единый Центр”, будут голосовать “только за бюджет страны, а не за план пиар-акций кандидата в Президенты ТИМОШЕНКО”.

Так народный депутат (фракция НУ-НС), лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ прокомментировал обвинения в адрес группы депутатов от “Единого Центра” со стороны премьера Юлии ТИМОШЕНКО в непринятии изменений в государственный бюджет, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «не остановится ни перед чем: ни перед подорожанием цен, ни перед появлением дефицита на основные товары ради взлелеянного в мечтах президентского кабинета».

И.КРИЛЬ рекомендует Ю.ТИМОШЕНКО «вместо того, чтобы трижды в день пиариться на пресс-конференциях, заняться формированием нормального бюджета государства без популистских положений, которые приведут к разрушению украинской экономики».

Он отметил, что “Единый Центр” готов хоть завтра голосовать за изменения в бюджет”. «Все наши депутаты в Киеве, в отличие от БЮТовцев, большинство из которых уже работают в заграничных избирательных округах – на Гавайях и Майами», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для проведения внеочередной сессии Верховной Рады необходим консенсус в желании принять изменения в бюджет.

Премьер-министр считает, что законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год, внесенный правительством, мог бы быть поддержан депутатами, если бы представители фракции НУ-НС, которые вступили в партию «Единый Центр», поддержали изменения. «Но учитывая, что они устроили саботаж бюджетному процессу, то именно поэтому бюджет и не прошел. И, к сожалению, у оппозиционных фракций преобладало настроение «чем хуже, тем лучше», а не девиз о служении народу», - сказала она.