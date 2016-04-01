В Минкультуры готовят запрет антиукраинских книг из России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Он отметил, что сегодня есть несколько вариантов решения данного вопроса. В том числе, и инициатива по полному запрету импорта российских книг.

“Это сложная тема, не все однозначно в ней”, - подчеркнул министр.

Кириленко высказал предположение о том, что под этот запрет могут попасть и научные издания, и литература, которые являются нейтральными в отношении Украины.

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Он отметил, что разрабатывается вариант внедрения “автоматического лицензирования - это когда появляется сообщение о том, что через границу проходит книга российского издательства, в которой есть разжигание межнациональной розни, не признание суверенитета или территориальной целостности Украины, то такая продукция арестовывается”.

Как подчеркнул министр, в отношении издателей такой продукции будут применяться санкции, и такое издательство уже не сможет в дальнейшем распространять свою продукцию в Украине.

По его словам, необходимы будут изменения в законодательство, и проекты решений уже готовятся для передачи на рассмотрение парламента с тем, чтобы “обеспечить полное изъятие из украинского оборота тех книг, брошюр и публикаций российского происхождения, которые несут непризнание государственного суверенитета Украины и разжигают межнациональную рознь”.