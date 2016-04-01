МИД опротестовал отказ суда РФ удовлетворить апелляцию на приговор осужденному за "шпионаж" украинцу

Приговором Московского областного суда, украинца приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины.

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В ведомстве напомнили, что в сентябре 2014 года Виговського незаконно задержала российская оккупационная власть на временно оккупированной территории АР Крым и обвинила в шпионаже. Несмотря на неоднократные обращения украинской стороны, консульские должностные лица Украины почти 8 месяцев со времени ареста не допускались к заключенному соотечественнику.

Кроме того, отметили в МИД, на протяжении 15 месяцев российские следственные органы оказывали на гражданина Украины психологическое давление, пытаясь получить от него нужные следствию показания и признание вины, а судебные слушания по его делу проходили в закрытом режиме.

«Весь судебный процесс над Валентином Виговским, включительно с его задержанием, обвинением и приговором, является предвзятым и политизированным, как и в остальных дел граждан Украины, которые стали политическими заложниками Кремля. МИД Украины требует от российской стороны отменить противоправный обвинительный приговор и немедленно освободить гражданина Украины и вернуть его в Украину», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, по состоянию на февраль в России незаконно удерживали 11 граждан Украины.