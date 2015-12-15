МИД протестует против осуждения в России украинца Выговского за шпионаж

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Это уже 6-й необоснованный приговор так называемого "российского правосудия" в отношении украинских политических заключенных, построенный на основе надуманных материалов", - сказано в нем.

Как отмечает МИД, в течение 15 месяцев компетентные органы власти РФ осуществляли на Выговского психологическое давление, пытаясь получить от него нужные следствию показания и признание своей вины.

В ведомстве отметили, что консульские должностные лица Украины почти 8 месяцев с момента ареста не имели доступа к заключенному соотечественнику, судебные слушания по его делу проходили в закрытом режиме, что является свидетельством необъективности и предвзятости рассмотрения дела.

МИД считает инкриминируемые Выговскому преступления безосновательными, решение Московского областного суда политизированным и настаивает на немедленном освобождении соотечественника и его возвращении в Украину.

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Как сообщал УНИАН, Московский областной суд приговорил к 11 годам заключения за «шпионаж» гражданина Украины Выговского.

Его задержали по подозрению в том, что он добывал секретную информацию для «какого-то иностранного государства».

По данным ФСБ РФ, гражданин Украины через интернет привлекал работников организаций российского ОПК авиационно-космического профиля к сбору таких данных за деньги. Его якобы интересовала закрытая техническая документация по ведущим перспективным разработкам.

«Выговский был задержан сотрудниками ФСБ России на территории Республики Крым. В ходе предварительного следствия он признал факты вербовки российских граждан и ведения разведывательной деятельности против России», - утверждают в ФСБ.