Генпрокуратура вызывает Жванию на допрос через СМИ

Генеральная прокуратура Украины через средства массовой информации приглашает народного депутата Давида ЖВАНИЮ 23 июля на 10.00 в Главное управление по расследованию особо важных дел в качестве свидетеля на допрос.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в производстве Генеральной прокуратуры Украины находится уголовное дело, возбужденное по факту посягательства на жизнь государственного деятеля Виктора ЮЩЕНКО по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия возникла объективная необходимость в проведении ряда важных следственных действий с участием народного депутата Украины Д.ЖВАНИИ.

К сожалению, говорится в заявлении Генпрокуратуры, "он был на допросах лишь дважды (15.02.2008 и 20.02.2008), которые так и не были закончены, после чего с 22.02.2008 года до настоящего времени ни на один из 10 вызовов не явился и не представил каких-либо сведений, которые бы свидетельствовали об уважительности причин его неявки".

Повестки для Д.ЖВАНИИ направлялись рекомендованными письмами как на его домашний адрес, так и в Верховную Раду Украины.

В частности было направлено письмо председателю Верхового Совета Украины с просьбой решить вопрос о вручении двух повесток Д.ЖВАНИИ (на 10 и 12 июня), однако 9 июня Аппаратом Верховной Рады Украины эти повестки были возвращены с соответствующим письмом о невозможности их вручения народному депутату Украины Д.ЖВАНИИ, который «в течение последних дней не регистрировался перед пленарными заседаниями Верховной Рады Украины», говорится в заявлении.

Кроме того, отмечают в Генпрокуратуре, следователь по делу обращался с письмом к председателю Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины с просьбой отреагировать на нарушение Д.ЖВАНИЕЙ ст.24 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и ст. 70 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на которое получил ответ о том, что Д.ЖВАНИЯ в письменном виде проинформирован Комитетом по существу затронутого вопроса «для соответствующего реагирования и предоставления Комитету письменного объяснения».

20 июня Генпрокуратура направила министру внутренних дел поручение в порядке ст.114 УПК Украины, которым обязала его обеспечить личное вручение Д.ЖВАНИИ повесток о явке к следователю прокуратуры на 1 и 4 июля и принять все возможные, предусмотренные законом, меры.

9 июля, отмечает Генпрокуратура, министр прислал ответ, что лично вручил указанные повестки Д.ЖВАНИИ в помещении Верховной Рады в присутствии народных депутатов.

В связи с тем, что Д.ЖВАНИЯ в последнее время "очень активно выступает в средствах массовой информации с заявлениями и интервью, которые касаются предмета расследования по этому уголовному делу, а от дачи показаний в установленном законом порядке уклоняется, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена через средства массовой информации пригласить его 23 июля на 10.00 в Главное управление по расследованию особо важных дел в качестве свидетеля на допрос", говорится в сообщении.

"Пользуясь случаем, хотим отметить, что в соответствии со ст. 24 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», народный депутат Украины обязан соблюдать требования Конституции и законов Украины", заявляет Генпрокуратура.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус".

Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.

Народный депутат от блока "Наша Украина - Народная самооборона" Д.ЖВАНИЯ заявил, что В.ЮЩЕНКО не был отравлен. Он также заявил, что результаты анализов были фальсифицированы, а отравление главы государства было пищевым. Д.ЖВАНИЯ предположил, что версию об отравлении В.ЮЩЕНКО придумали в его избирательном штабе, когда он был еще кандидатом в президенты.