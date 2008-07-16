Балога: Тимошенко обещала Путину помешать присоединению Украины к ПДЧ

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что “риторика” премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО во время зарубежных визитов существенно отличается от ее заявлений “для внутреннего пользования”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, так В.БАЛОГА сегодня прокомментировал ход и итоги недавней поездки Ю.ТИМОШЕНКО в Варшаву.

В частности, по словам В.БАЛОГИ, последние зарубежные визиты Ю.ТИМОШЕНКО содержат в себе по меньшей мере две составляющие, которые существенно отличаются одна от другой: официально-отчетная, которая возвышенно объявляется на пресс-конференциях и в СМИ, и непубличная, которая тщательным образом скрывается от общественности, но раскрывает настоящие представления и намерения нынешнего руководителя Кабинета министров.

Как отметил руководитель президентского Секретариата, важным результатом двусторонних переговоров стало признание премьер-министром своей личной ответственности за качество подготовки к европейскому футбольному первенству 2012 года. Таким образом Ю.ТИМОШЕНКО взяла персональное обязательство организовать и реализовать весь комплекс мер, которые обеспечат самый высокий уровень проведения в нашей стране Евро-2012. В этом деле, которое нуждается в скоординированных усилиях центральной и местной властей, органов самоуправления, учреждений и организаций, частных компаний должен быть минимум шумного, пустого пиара и максимум - эффективных и быстрых действий, считает В.БАЛОГА.

«Исходя из того, что Президент Виктор ЮЩЕНКО стал архитектором победы Украины в борьбе за право проведения футбольного форума, премьер-министр, в конечном итоге, подтвердила собственную роль прораба в подготовительных работах. Отныне весь футбольный мир надеется, что заверения нашего правительства в решимости достойно принять европейский чемпионат не сведутся лишь к матчу между украинскими и польскими министрами. Сказанное Ю.ТИМОШЕНКО в Варшаве – это стартовый отсчет для реальных дел», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Второй темой, в которой руководитель правительства продолжила внешнеполитические усилия главы государства, В.БАЛОГА назвал соглашение о малом пограничном движении с Польшей. В то же время он предостерег от узкого, ограниченного подхода в организации упрощенного режима пересечения границ между соседними государствами. По его мнению, параллельно с юридическим закреплением правил, которые облегчат процедуры на западных границах нашей страны, правительству стоит позаботиться о создании новых пунктов пропуска, постов пограничной службы и таможенных терминалов. Причем речь идет не только о Польше, но и о Венгрии, Словакии и Румынии. Ведь соглашения о малом пограничном движении, не обеспеченные надлежащей инфраструктурой, будут малоэффективны и не дадут ощутимых преимуществ.

Премьер Ю.ТИМОШЕНКО, как отметил В.БАЛОГА, также выступила в русле евроинтеграционных устремлений Украины, которые настойчиво воплощает Президент В.ЮЩЕНКО. Однако ее “восторженные комментарии” относительно инициативы «Восточного партнерства», по мнению В.БАЛОГИ, стоит воспринимать лишь как вербальную благодарность польской стороне за постоянную многолетнюю поддержку курса на вступление нашего государства в Европейский Союз. Киев настойчиво добивается исключительно ассоциации с ЕС, поэтому рассматривает разные формы региональной сотрудничества, наподобие «Восточного партнерства» в качестве вспомогательного инструмента для достижения полного членства в Евросоюзе. Учитывая это, руководителю правительства в дальнейшем целесообразно воздержаться от заявлений, которые могут вызвать у европейских партнеров неоднозначное восприятие приоритетов Украины в отношениях с ЕС, считает глава Секретариата Президента.

«На этом перечень тезисов для общего пользования исчерпывается. Скрытая часть заявлений свидетельствует о явном конфликте между Ю.ТИМОШЕНКО как руководителем правительства, который должен выступать с Президентом с единых позиций, и Ю.ТИМОШЕНКО – политиком с явными претензиями на высшую должность в государстве, который для достижения цели способен пренебречь национальными интересами», - заявил он.

В этом контексте В.БАЛОГА сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО четко подтвердила польским собеседникам свое страстное желание принять участие в следующих президентских выборах. Чтобы усилить эффект весомости этого намерения, она, по словам В.БАЛОГИ, убеждала руководство Польши в слабости позиций действующего главы государства на внутриполитической арене. Также Ю.ТИМОШЕНКО хотела продемонстрировать польской стороне свое влияние на внешнюю политику Киева и заявила, что Кабинет министров под ее руководством не поддержит присоединения Украины к Плану действий по обретению членства в НАТО, поскольку обещание об этом она дала главе правительства России Владимиру ПУТИНУ во время последнего визита в Москву, утверждает В.БАЛОГА. Примечательно, добавил он, что Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ на совместной с Ю.ТИМОШЕНКО пресс-конференции выразил оптимизм по поводу решения по ПДЧ на декабрьском саммите Украина-НАТО, тогда как украинский премьер промолчала.

«Уже не в первый раз Ю.ТИМОШЕНКО пытается торговать интересами Украины. Цель раздачи на все стороны обещаний, которые грозят серьезными последствиями для безопасности страны, примитивна в своей корыстности: премьер, которая одновременно является кандидатом в Президенты, хочет во что бы то ни стало укрепить свою электоральную перспективу. При этом она не гнушается и вольным обращением с результатами, которых достигли другие государственные деятели, например, Президент В.ЮЩЕНКО на пути к членству Украины в НАТО”, - заявляет В.БАЛОГА. Однако, по его словам, “такой подход имеет и оборотную сторону: он жирно подчеркивает слабость Ю.ТИМОШЕНКО”.

Ее “политической слабостью”, по мнению главы Секретариата, “объясняется и безаргументная критика «Единого Центра» с использованием аналогий, которые способны вызывать смех разве что у отставных солдафонов. Живительной силой для премьера-кандидата давно стала левая риторика, несмотря на одновременные заверения Вашингтона и Брюсселя в неизменном расположении к демократии».

Глава президентского Секретариата считает недопустимыми такие проявления двойной морали, поскольку власть в государстве одна, и Украина - едина. Он убежден, что никому не разрешено использовать правительство и государственный курс в собственных интересах.

«Члены нынешнего Кабинета министров, вероятно, даже не подозревают, что их используют в качестве статистов в представлении-маскараде. Наверно, эта роль не подходит правительственным чиновникам, в частности, назначенным в Кабмин от блока «Наша Украина - Народная самооборона». Есть все основания для откровенного, принципиального разговора в правительстве о соотношении государственного и личного в деятельности премьер-министра», – подчеркнул В.БАЛОГА.