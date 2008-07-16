Генпрокуратура: Россия отказалась выдать Сацюка Украине

Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась выдавать бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА правоохранительным органам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В связи с тем, что в производстве военной прокуратуры Центрального региона Украины находится уголовное дело по обвинению В.САЦЮКА в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, то есть внесение служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, которые повлекли тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины, Генеральная прокуратура Украины в апреле 2008 года обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством о его экстрадиции”, - говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба Генпрокуратуры отмечает: “В ответ на это обращение Генеральная прокуратура РФ сообщила, что, поскольку В.САЦЮК является гражданином Российской Федерации, согласно ст. 61 Конституции РФ и ст. 57 Конвенции о правовой помощи и о правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах выдача его правоохранительным органам Украины невозможна”.