Суд над Савченко принял метод экспертизы Bellingcat, доказавший ранее факт обстрела позиций ВСУ с территории России

По данным экспертов, эта методика была представлена в экспертизе, проведенной Александром Бобковым, начальником департамента оперативного мониторинга московского инженерно-технологического центра «СканЭкс».

Отмечается, что одной из основных задач «СканЭкс» стал анализ спутниковых снимков местности в районе поселка Металлист Луганской области, сделанных с 16 июня по 30 июня 2014 года.

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Так, на основе этого анализа были сделаны различные выводы о военных действиях в этом районе. «Российская прокуратура использовала это как доказательство того, что украинские военные, действовавшие совместно с батальоном «Айдар», произвели обстрел блокпоста, приведший к гибели двоих российских журналистов. По версии обвинения, Савченко содействовала батальону «Айдар» в осуществлении обстрела, выполняя корректировку и передавая координаты российских журналистов», - говорится в сообщении.

Так, сторона обвинения использовала экспертизу «СканЭкс» в качестве доказательства того, что обстрел, которому якобы содействовала Савченко, был осуществлен украинскими военными, а не боевиками.

«Во-первых, следует оговориться, что суд над Савченко является политическим спектаклем, а версия обвинения не выдерживает никакой критики. Анализ, доказывающий невиновность Савченко, был проведён, например, командой Conflict Intelligence Team (CIT). При этом в ходе анализа, проведенного экспертом «СканЭкс», на основе изучения достаточного количества воронок было верно определено направление обстрела. Однако он не свидетельствует о виновности Надежды Савченко», - отмечают эксперты.

Для выявления районов боевых действий аналитик «СканЭкс» использовал спутниковые снимки, в частности компании Digital Globe, с помощью которых установил наличие воронок, поврежденных строений и следов пожаров.

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Так, с помощью этой же методики команда Bellingcat определила, что с 9 июля по 15 сентября 2014 года российская артиллерия (а не боевики) производила крупномасштабные артиллерийские обстрелы украинских позиций.

«Эти обстрелы осуществлялись реактивными системами залпового огня «Град» из России. При этом огневые позиции находились поблизости от российских военных лагерей, положение которых также было установлено по спутниковым снимкам», - подчеркивают эксперты.

«Теперь, когда российское правосудие признало достоверность методики анализа воронок, использованной командой Bellingcat, мы надеемся, что российские власти и государственные СМИ дадут новую оценку ранее проведенным нами расследованиям обстрелов украинских позиций российской артиллерией», - резюмировали в Bellingcat.