Для точки в деле об отравлении Ющенко не хватает трёх человек из России

Украина направила запрос в Российскую Федерацию относительно экстрадиции лиц, которые имеют отношение к организаторам отравления нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом Президент Украины В.ЮЩЕНКО сообщил в интервью изданию “Der Standard”, текст которого обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины отметил, что ему известны заказчики покушения. “Ведется расследование. Служащие, которые его ведут, работают по 15 часов ежедневно. К досудебному следствию должны быть привлечены люди, которые имеют отношение к организаторам ужина, во время которого меня отравили. Эти три человека находятся в России, и теперь имеют российское гражданство. Украина направила официальные запросы относительно их экстрадиции”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, сейчас продолжаются переговоры на наивысшем уровне об их экстрадиции. “Эти люди очень хорошо знают, почему они в России. Без привлечения их к расследованию нам будет очень сложно поставить в нем окончательную точку”, - сказал он. При этом Президент Украины выразил надежду, что Россия выполнит свои обязательства, вытекающие из двустороннего соглашения о правовой помощи.

Глава государства, отвечая на вопрос относительно состояния своего здоровья на данный момент, отметил, что чувствует себя “так же хорошо, как и в августе 2004 года, до покушения”.