Яресько – премьер или дымовая завеса?

На днях министр финансов Наталья Яресько впервые публично заявила, что готова сформировать и возглавить правительство Украины. Технократическое. В которое войдут «ничьи» министры без страха, упрека и коррупции. И, что самое, интересное – без политических амбиций и даже без желания требовать достойной оплаты труда. Такое себе правительство «камикадзе-2».

Ну, что же – смелое заявление. Ведь до сих пор Наталка, как ее нежно называет Яценюк, отрицала любые премьерские амбиции, всячески уходила от «премьерских вопросов» и вовсе от них смущалась, как девочка.

Теперь маски сброшены – Яресько все-таки хочет быть премьером. Правда, подчиненная замахнулась на кресло своего начальника – который еще «жив», самостоятельно уходить пока не собирается, а уволить его не по законодательству не могут до осени.

Впрочем, черт с ней – этой пикантностью или толерантностью. Тем более, что слухи о премьерстве Яресько ходят давно. Минимум месяц. И все, кто интересуются политикой, даже знают «подробности» переговоров. Мол, когда люди президента Порошенко предложили Яресько премьерское кресло, Наталья Ивановна выдвинула условия – состав Кабмина формирует сама, кононенки, березенки и пасишники не вмешиваются в деятельность правительства и не мешают руководить госпредприятиями, а за положительное и неукоснительное голосование правительственных законов в Верховной Раде отвечает президент и прочие лидеры фракций, вновь создавших (реанимировавших) коалицию.

Что это – ва-банк Наталки или чья-то тонкая игра со стороны противоборствующих игроков?

По слухам, такой расклад явно не устроил пропрезидентскую силу. Ведь не понятно, зачем тогда «пиплу» впаривать сказку о новом технологическом правительстве, если с ним будет еще больше проблем, чем с правительством Яценюка, в котором и так полно технократов.

С удивлением узнали о позиции Яресько и в «Народном фронте». И тоже обиделись на Наталку, которая, как оказалось, в новом Кабмине не хочет видеть не только порошенковского технократа Демчишина, но и «яценюковских» Авакова с Петренко.

И когда всеми ставится под сомнение искренность заявлений ведущих политических сил о желании поддержать кандидатуру Яресько на пост премьера, сама виновница слухов решила сделать столь смелое и неоднозначное заявление. Что это – ва-банк Наталки или чья-то тонкая игра со стороны противоборствующих игроков?

Лично у меня на эти вопросы нет ответа. Но, если президенту и его окружению премьерство Яценюка – как заноса в пятке, и хочется срочно его поменять, то Яресько – вроде как и неплохой вариант для страны. Она является ключевым и, учитывая условия, в которых работала, достаточно успешным министром. Непосредственно не замешана в коррупционных скандалах. Провела реструктуризацию долгов. И что самое главное – ей доверяют западные партнеры и готовы давать деньги. Для воющей страны, согласитесь, это очень важно.

Правда, есть «но». В первую очередь – если есть за что критиковать Яценюка – то и доля вины Яресько в этом тоже есть. К примеру, все время говорят о коррупции на таможне и фискальной службе. А чьи же это подчинённые карму правительства и страны портят – не Яресько ли?..

Идем дальше. Многие депутаты, особенно, еврооптимисты, доставали Яценюка за то, что поздно подал в парламент бюджет на 2016 год. Но ведь это была компетенция… министра финансов.

Аналогичная ситуация – с налоговой реформой. Большая часть депутатского корпуса, опять-таки, особенно, группа еврооптимистов, распекали Яценюка за плохо подготовленные изменения в налоговый кодекс. И вообще, что правительство – против кардинального понижения налоговых ставок.

Однако, за этот проект отвечала, опять-таки, Наталья Ивановна. Которая, к тому же, была категорически против любого снижения налогов. Мы сейчас не говорим, плохо это или хорошо. Просто констатируем факт – Яресько была против. И на этом фоне у нее был сильный конфликт с комитетом Рады по налогам, члены которого разработали альтернативный проект налоговой реформы. Иногда доходило до смешного: на налоговом комитете из-за споров Яресько то слезу пустит, то ножкой топнет со словами – «все ухожу, если не принимаете моих предложений»…

После ухода Яценюка и непрохождения Яресько, включится совершенно иной механизм давления на депутатов: или Гройсман, или досрочные выборы.

Даже невооруженным глазом было видно: когда вопросы задает депутат Острикова из «Самопомочи», то Яресько всю коробит и трясет. Кстати, нынешняя глава Минфина не может не понимать, что ее Ахиллесова пята – взаимодействие с парламентом, напичканном негодяями, лоббистами и популистами, не желающими ни за что отвечать.

Не говоря уже о коммуникациях с обществом. У Яресько, как министра финансов, здесь – сплошные провалы.

В свою очередь и депутаты понимают – характер у Яресько еще тот. Коммуникации будет ноль. А валить с больной головы на здоровую, как в случае с Яценюком, опасно – а вдруг США за атаки на Яресько начнут персональные санкции вводить, как против Януковича и его окружения?..

Кстати, а сдала ли она свой американский паспорт, получив украинский? В ответ на этот вопрос в конце прошлого года она сама «отмазывалась» фразой о том, что у нее мол есть два года того, чтобы перестать быть американкой. Доказательств того, что перестала – нет. Украина, как известно, двойное гражданство не признает…

…А по сему логично предположить, что 226 голосов за премьера Наталку в Раде нет. Во всяком случае, пока. И ее участие в «конкурсе на премьерство» – вполне вероятно, ширма или дымовая завеса. Ибо потом, когда развеется дым, выдвинут того единственного кандидата, ради которого весь концерт с «немедленной отставкой» Яценюка и разыгрывался – и, похоже, зовут этого незаменимого человека – Владимир Борисович. Гройсман – человек президента и человек «куда пошлют». Будь-то мэрство, министерство и спикерство.

И, если эти размышления правильны, после ухода Яценюка и непрохождения Яресько, включится совершенно иной механизм давления на депутатов: или Гройсман, или досрочные выборы…

Не сложно предположить, что в таком случае наименее токсичный для страны вариант – премьерство Гройсмана.

В этой связи меня только одно беспокоит. Все мы прекрасно понимаем, к чему все идет. Но «царствование» еще одной семьи воюющая разграбленная страна может не пережить…

Николай Бабич