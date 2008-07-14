Балога увидел, как работает инстинкт самосохранения у Тимошенко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что провальное голосование парламента за изменения к Государственному бюджету на 2008 год стало следствием незаинтересованности правительства в принятии скорректированного финансового документа страны.

Об этом идет речь в комментарии В.БАЛОГИ относительно результатов рассмотрения Верховной Радой бюджетного вопроса, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По его словам, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сейчас ищет всевозможные оправдания тому, что Кабинет Министров не смог обеспечить одобрения ВР изменений к Госбюджету. Однако, отмечает В.БАЛОГА, риск срыва принятия обновленной сметы был заложен уже в том, как правительство организовало и проводило бюджетный процесс. В частности, напоминает В.БАЛОГА, изменения к нынешнему бюджету Верховная Рада должна была одобрить еще в марте. Однако, по его словам, Кабмин Ю.ТИМОШЕНКО занимался другими вопросами, среди которых - перекраивание газового рынка, атаки на руководство Фонда госимущества, попытки экспресс-приватизации Одесского припортового завода, расторжение контрактов с западными инвесторами. «Конечно, такая всепоглощающая активность отняла у Кабмина и время, и силы для тщательной проработки предложений по изменениям к Госбюджету. Этот вопрос выпал из перечня правительственных приоритетов, хотя одобрение новых бюджетных параметров до конца марта является требованием закона, которое не может быть проигнорировано по определению. Потому не удивительно, что за неделю до окончания сессии Верховной Рады правительство принялось впопыхах, лихорадочно готовить новые изменения к бюджету. Как это делалось - видела вся страна, достаточно вспомнить, как Кабмин совместно с Национальным банком считали прогнозные показатели инфляции и путались в согласованных цифрах», – отмечает глава Секретариата Президента.

В.БАЛОГА подчеркивает, что такие наскоро подготовленные предложения к бюджету не учли много чрезвычайно важных факторов как относительно доходной, так и расходной частей. Потому Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО согласно Конституции внес на рассмотрение парламента свой вариант изменений к главному финансовому документу государства. Проект изменений к бюджету, внесенный Президентом, касался, в частности, ассигнований на программы, решения относительно которых приняты Советом национальной безопасности и обороны. Среди них - эксперимент по строительству доступного жилья, сбалансирование финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины», повышение боеспособности армии и реализация военной реформы.

Вместе с тем, по мнению руководителя Секретариата Президента, с учетом вероятного принятия ВР резолюции недоверия Кабинету министров, бюджет окончательно потерял актуальность для правительства. По его словам, вся энергия правительства при переговорах с парламентом была направлена на самозащиту. Инициатива Президента о продлении сессии парламента для принятия изменений к Госбюджету не была поддержана коалицией, Кабмин также не настоял на этом, замечает В.БАЛОГА.

«В том, что так произошло, парламентскому большинству и его правительству некого обвинять, кроме самих себя. Имеем очередную наглядную иллюстрацию того, как политиканство и популизм оборачиваются против экономики и общественных интересов. Для правительства инстинкт самосохранения оказался сильнее ответственности перед страной», – резюмирует В.БАЛОГА.

В то же время Глава Секретариата отметил необходимость финансирования Кабинетом Министров важных социальных программ, которые предусмотрены действующим бюджетом. Также он обращает внимание, что правительство должно безотлагательно начать работу по подготовке проекта Государственного бюджета на следующий год, чтобы “не повторить бюджетную вакханалию”. «Кабмину стоит критически оценить уровень организации своей работы. Конечно, ее недостатки можно некоторое время гримировать заявлениями наподобие «нам мешают», но этот камуфляж уже заеложен, и потому не способен скрыть настоящие причины правительственных просчетов. Лишь системная работа, а не словесные манипуляции, даст положительный результат», – сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада отказалась принять в первом чтении как проект изменений к государственному бюджету-2008, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законопроект, и направила оба документа на рассмотрение Бюджетного комитета для подготовки к повторному первому чтению.

Между тем, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, закрывая вторую сессию ВР, сказал, что в случае возникновения у депутатов желания принять изменения к государственному бюджету, можно будет созвать внеочередную сессию.