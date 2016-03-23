Нардепа Вилкула лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 38 депутатов из 58 присутствующих в зале.

Вопрос о лишении Вилкула почетного звания был внесен в связи с электронной петицией граждан, опубликованной 4 марта на сайте Днепропетровского городского совета. Петиция набрала более 1000 голосов жителей Днепропетровска.

"В связи с преступной деятельностью указанного лица против собственного народа при революционных событиях на Майдане зимой 2013-2014 годов и поддержкой Вилкулом А.Ю. сепаратистских действий на востоке Украины; а также его деяниями, которые в дальнейшем могут быть квалифицированы как должностные преступления, которые совершались на посту председателя Днепропетровской ОГА, настаиваем на лишении звания "Почетного гражданина города Днепропетровска" Вилкула Александра Юрьевича", - указано в петиции.

Обсуждение этого вопроса проходило в сессионном зале в течение 1 часа: депутаты высказывались как в поддержку данной петиции, так и против.

Звание "Почетного гражданина Днепропетровска" было присвоено Александру Вилкулу решением сессии Днепропетровского горсовета от 13 января 2013 года.