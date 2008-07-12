Грищенко: за несколько лет россияне и украинцы сделали большую ошибку

Посол Украины в Российской Федерации Константин ГРИЩЕНКО верит в возможность обновленного позитивного диалога между двумя государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО заявил сегодня в Ялте на 5-м саммите международной сети «Ялтинская европейская стратегия», в ходе дискуссии «Выборы в России и США: каково их влияние на Украину и Европу?».

«Я верю в возможности, которые даны не только выборами Президента России, но и возможностями обновленного позитивного диалога», - сказал посол.

По словам К.ГРИЩЕНКО, за последние несколько лет россияне и украинцы «сделали большую ошибку». «Дебаты стали слишком эмоциональными, слишком громкими - нужно вернуться к решению многих практических вопросов», - сказал посол Украины в РФ. Среди них он назвал вопрос относительно условий функционирования Черноморского флота России до 2017 года и вопрос цены на газ.