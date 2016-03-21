Запрет Геращенко на въезд в Россию обсудят на Минских переговорах

Об этом Геращенко сказала в эфире телеканала «112 Украина».

Она подчеркнула, что вопрос недопуска ее как представителя Украины в гуманитарной подгруппе, которая занимается вопросом освобождения заложников, - это позорное явление и оно найдет свою оценку и острую фиксацию не только на гуманитарной подгруппе, но и во время работы всех 4-х подгрупп.

"Я уже говорила с коллегами, и все они будут ставить вопрос о недопустимости такого отношения к украинским делегатам. Что интересно, в Беларуси и РФ общий список, кого они допускают или не допускают на свои территории. Почему-то Минск меня еженедельно допускает", - сказала Геращенко.

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Также она подчеркнула, что на этой неделе на Минских переговорах будут обсуждаться вопросы нарушения режима прекращения огня в зоне АТО со стороны боевиков, ухудшение безопасности на территории Донбасса, и особое внимание будет уделяться вопросу освобождения заложников.

Как сообщал УНИАН, Геращенко, которая в составе украинской парламентской делегации направлялась в российский Донецк на суд, который оглашает приговор похищенной и вывезенной в РФ украинской летчице Надежде Савченко, запретили въезд на территорию России. Также было сообщено, что Геращенко запрещен въезд в РФ до 2021 года.

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МИД Украины выразил решительный протест в связи с этим решением российских властей в отношении Геращенко и потребовал немедленно отменить его.

Президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации президента Константину Елисееву провести с европейскими послами стран «нормандского формата» переговоры относительно реакции на недопуск Геращенко в Россию.