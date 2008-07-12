Ющенко обещает Генпрокуратуре рассказать о своем отравлении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 22 июля даст показания следователям Генеральной прокуратуры по делу о своем отравлении.

Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на информацию пресс-службы главы государства в ответ на запрос издания.

«Президент дает объяснения Генеральной прокуратуре и следователям согласно тому графику, который предложила следователь КЛИМОВИЧ. Следующая встреча, как и было предложено в графике, состоится 22 июля. Эта встреча уже стоит в графике Президента, и 22 июля в помещении Генеральной прокуратуры он встретится со следователем», сказано в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, пишет издание, что В.ЮЩЕНКО и в дальнейшем намерен содействовать в работе следственной группы Генпрокуратуры, возглавляемой Галиной КЛИМОВИЧ. «В дальнейшем Президент будет выполнять тот график, который предложит ему следователь КЛИМОВИЧ», говорится в сообщении.

По данным газеты, это будет вторая встреча Президента с Г.КЛИМОВИЧ. Первая состоялась в начале работы следственной группы и имела скорее ознакомительной характер. Вероятно, под работу со следователем В.ЮЩЕНКО зарезервировал целый день - других мероприятий 22 июля в графике Президента на сегодняшний день нет, предполагает «Зеркало недели».