Группа депутатов ВР и пресс-секретарь Порошенко попытаются попасть на оглашение приговора Савченко

Об этом народный депутат от «Блока Петра Порошенко», представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в Facebook.

«По поручению президента Порошенко и по зову сердца со Святославом Цеголко едем поддержать Надежду Савченко на суд», - отметила она.

Читайте такжеСавченко в удовлетворительном состоянии, готовится к выслушиванию приговора стоя – адвокат

«Вместе с Марией Ионовой, Еленой Кондратюк, Ириной Луценко - народными депутатами Украины - женщинами, которые прилагают максимум усилий на дипломатическом фронте для освобождения нашей коллеги. Вместе с большим десантом от дружественной фракции БЮТ - коллегами - мужчинами Алексеем Рябчиным, Вадимом Ивченко, Сергеем Евтушком, Валерием Дубилем и Виктором Кривенко», - добавила она.

Комментируя сообщения, что в РФ не пускают группы поддержки украинцев, которые приехали на суд по делу Савченко, Геращенко отметила: «Надеюсь, у них там хватит ума допустить депутатов, имеющих дипломатические паспорта, среди которых есть члены ПАСЕ и других международных организаций. Иначе - это было бы слишком показательно».

Как сообщал УНИАН, сегодня один из адвокатов летчицы Николай Полозов сообщил, что украинцам, приезжающим в Россию с целью присутствовать в суде во время оглашения приговора Савченко, отказывают во въезде.

Читайте такжеГлавным переговорщиком по освобождению Савченко являются США - адвокат

Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем насильно переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы. Суд в российском Донецке решил начать оглашать приговор 21 марта.